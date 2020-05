Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200527.3 Barlt: Gefährdung durch alkoholisierten Autofahrer

Barlt (ots)

Am Dienstagnachmittag ist ein Autofahrer im Bereich einer Baustelle in Barlt ausgeflippt und hat Bauarbeiter durch seine Fahrweise gefährdet. Wie sich bei der Überprüfung des Mannes herausstellte, stand dieser unter Alkoholeinfluss.

Kurz vor 16.00 Uhr musste ein Autofahrer an einer Baustelle in der Schulstraße warten. Dies gefiel dem Mann offenbar nicht, denn er lenkte seinen Wagen mit Vollgas durch die Baufahrzeuge und gefährdete dabei Personen. Zudem drohte er den Bauarbeitern mit Schlägen. Die Geschädigten alarmierten die Polizei, die den Beschuldigten schließlich in seinem Nissan überprüfte. Der 54-Jährige räumte bereitwillig ein, keinen Führerschein zu besitzen und Alkohol konsumiert zu haben - ansonsten zeigte er sich eher uneinsichtig und versuchte sich zunächst immer wieder aus dem Polizeifahrzeug zu entfernen. Letztlich musste sich der Angetrunkene einer Blutprobenentnahme stellen - ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

