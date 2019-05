Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190502.6 Schafstedt: Schwerer Unfall mit Kraftradgespann

Schafstedt (ots)

Die Ausfahrt eines Paares mit einem Motorrad mit Beiwagen am Maifeiertag endete mit einem schweren Unfall. Beide Biker zogen sich schwere Verletzungen zu und kamen in ein Krankenhaus.

Kurz nach 15.00 Uhr verlor der 76-jährige Fahrer einer BMW auf dem Luruperdamm in Schafstedt im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über sein Gespann. Er lenkte sein Fahrzeug zunächst auf den linken Seitenstreifen und von dort nach rechts, wo die Maschine samt Beiwagen auf die Seite kippte und schließlich im Straßengraben zum Stillstand kam. Der Rentner erlitt schwere Verletzungen, seine 69-jährige Ehefrau ebenfalls. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Merle Neufeld

