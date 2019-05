Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190502.3 Hemmingstedt: Trunkenheitsfahrt

Dank des Hinweises eines Zeugen ist es der Polizei am Dienstagabend gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes aus Dithmarschen zu beenden. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Um 19.50 Uhr erhielt eine Streife von einem Fahrzeug Kenntnis, dessen Fahrer möglicherweise alkoholisiert auf der Autobahn 23 in Richtung Norden unterwegs sein sollte. An der Ausfahrt Heide-Süd entdeckten Einsatzkräfte den verdächtigen Wagen, der die Ausfahrt nahm. In der Straße Hohenheide in Hemmingstedt stoppten sie den Volkswagen und ließen den Insassen pusten. 1,37 Promille war das Ergebnis, worauf der Beschuldigte eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben musste. Der 42-Jährige wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

