Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190429.4 Wesselburen: Auto gegen Hauswand

Wesselburen (ots)

Montagmorgen ist ein 90-Jähriger in Wesselburen mit seinem Kleinwagen gegen ein parkendes Fahrzeug und anschließend gegen eine Hauswand gefahren. Der Mann erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen, die Polizei behielt seinen Führerschein erst einmal ein.

Vermutlich infolge seines hohen Alters und seiner damit einhergehenden Verfassung dürfte der Rentner gegen 11.00 Uhr verunfallt sein. Zunächst stand er am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Markt. Hier startete er mit durchdrehenden Reifen über den Gehweg der Marktstraße in Richtung der Schülper Straße, rammte einen abgestellten Daimler und schoss gegen eine Hausfassade und einen Treppenaufgang. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Senior, der schwer verletzt in ein Krankenhaus kam. Er verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von etwa zehntausend Euro. Den Führerschein des Dithmarschers behielten die eingesetzten Polizisten erst einmal ein und fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge geistiger und körperlicher Mängel.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell