POL-IZ: 190502.2 Brunsbüttel: Mit mehr als zwei Promille auf dem Rad

In der Nacht zum Mittwoch hat eine Streife einen Radfahrer überprüft, der deutlich alkoholisiert auf seinem Bike unterwegs gewesen ist. Mehr als zwei Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests.

Kurz vor 01.00 Uhr bestreiften die Beamten das Maifeuer am Freizeitbad in Brunsbüttel. Dabei bemerkten sie einen sichtlich alkoholisierten Mann, der von der Festwiese kommend sein Fahrrad am Polizeifahrzeug vorbei schob. Als sich der 41-Jährige offenbar außer Sichtweite der Ordnungshüter wähnte, schwang er sich auf sein unbeleuchtetes Rad und fuhr in Schlangenlinien davon. Die Beamten beobachteten den Beschuldigten jedoch und stoppten ihn nach nur wenigen Metern - ein Atemalkoholtest bei dem Mann lieferte ein Ergebnis von 2,09 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

