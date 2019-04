Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190430.4 Averlak: Brand eines Einfamilienhauses

Averlak (ots)

In der Nacht zu heute ist ein Einfamilienhaus in Averlak einem Feuer zum Opfer gefallen. Die Ermittlungen zur bisher unklaren Brandursache hat die Heider Kripo übernommen.

Kurz nach 02.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Hauptstraße aus, weil dort ein Gebäude brennen sollte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Flammen, ausgebrochen war das Feuer vermutlich in einem Anbau des seit mehr als einem Jahr leerstehenden Hauses. 43 Feuerwehrleute kamen zum Einsatz - sie konnten das Objekt jedoch nicht retten. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf etwa 50.000 Euro belaufen.

Erkenntnisse zur Brandursache liegen aktuell nicht vor. Eine erste Besichtigung des Brandortes findet heute statt.

Merle Neufeld

