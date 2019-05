POL-IZ: 190502.4 Kiebitzreihe: Wer war es?

Polizeidirektion Itzehoe

Nach einer Trunkenheitsfahrt am Mittwochnachmittag in Kiebitzreihe bleibt zu ermitteln, wer am Steuer des Skodas gesessen hat - ein 32-Jähriger oder sein 41-jähriger Bekannter. Betrunken waren beide Personen.

Um 14.25 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie zwei offensichtlich alkoholisierte Männer auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Ringstraße ein Auto abstellten und in ein Haus gingen. In dem Gebäude trafen zwei Streifen die Beschriebenen an, konnten allerdings nicht zweifelsfrei feststellen, wer von beiden gefahren ist. Ein Atemalkoholtest bei dem Jüngeren ergab einen Wert von 3,25 Promille, der Ältere, der keinen Führerschein besaß, pustete 2,37 Promille. Eine Staatsanwältin ordnete die Entnahme von Blutproben bei beiden Männern an - den Führerschein des 32-Jährigen behielten die Beamten ein, ebenso den Fahrzeugschlüssel. Im Zuge von Ermittlungen bleibt nun festzustellen, welcher der Beschuldigten der Fahrer war - zu viel Alkohol im Blut hatten beide.

