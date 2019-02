Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190214.4 Brunsbüttel: Stuhlwurf auf Polizisten

Brunsbüttel (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes hat ein Mann am Mittwoch in Brunsbüttel einen Stuhl nach einem Polizisten geworfen und den Beamten dabei leicht verletzt. Der Beschuldigte kam letztlich in die Obhut eines Krankenhauses.

Kurz nach 12.00 Uhr suchte eine Streife die Wohnung eines 21-Jährigen auf, weil eine Zeugin sich um den Gemütszustand des Mannes sorgte. Während die Einsatzkräfte mit dem Betroffenen auf das Erscheinen eines Arztes warteten, entschloss sich der 21-Jährige, die Wohnung zu verlassen. Als einer der Polizisten dies durch ein Zurückschieben des Dithmarschers zu verhindern versuchte, ergriff der Beschuldigte einen Holzstuhl und warf den in Richtung des Beamten. Der Stuhl traf den Polizisten im Gesicht und verursachte hier eine leichte Verletzung.

Schlussendlich brachte ein Rettungswagen den Beschuldigten auf eine psychiatrische Station eines Krankenhauses. Der Mann muss sich nun strafrechtlich wegen seines Verhaltens verantworten.

Der Verletzte blieb weiter dienstfähig.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell