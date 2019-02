POL-IZ: 190214.3 Itzehoe: Fahrzeug nach Diebstahl wieder da

Polizeidirektion Itzehoe

Nachdem von Montag auf Dienstag bei einem Itzehoer Taxi-Unternehmen im Leuenkamp ein Fahrzeug verschwunden ist, fand sich dieses bereits am späten Dienstagvormittag wieder an - eine Spur auf die Diebe gibt es mittlerweile auch.

Bereits Ende Januar 2019 erstattete der Geschädigte Anzeige bei der Polizei, weil Unbekannte aus dem Zündschloss seines Taxis einen Fahrzeugschlüssel abgezogen und mitgenommen hatten. Zu Wochenbeginn stahlen Diebe dann eben dieses Fahrzeug vom Firmengelände, vermutlich unter Einsatz des zuvor entwendeten Originalschlüssels. Erneut wandte sich der Taxibetreiber an die Polizei, die unverzüglich aktiv wurde und nach dem Auto suchte. Im Rahmen der Fahndung entdeckten Beamte den Mercedes schließlich auf den Itzehoer Malzmüllerwiesen. Hinweise auf die noch jungen Täter aus Itzehoe liegen der Kripo bereits vor. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

