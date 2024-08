Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte Frau gesucht/Verdacht des Diebstahls

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Fotos nach einer unbekannten Frau. Sie steht im Verdacht, am Mittwoch, 22. Mai 2024, gegen 17 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Ewaldstraße in Resse ein Mobiltelefon gestohlen zu haben. Das Opfer, eine 37 Jahre alte Frau, gab an, das Telefon im Laden abgelegt zu haben, um sich Waren anzusehen. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Unbekannte das Handy an sich nimmt und das Geschäft verlässt. Diese Bilder hat das zuständige Amtsgericht nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Bilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/144605 Hinweise zu der gesuchten Person bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

