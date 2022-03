Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann landet nach Bedrohung im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 9. März 2022, einen 32-Jährigen in Ückendorf in Gewahrsam genommen, der zuvor einen anderen Mann mit einem Messer bedroht hatte. Um 21.10 Uhr wollte ein 26-jähriger Gelsenkirchener aus seinem an der Spichernstraße geparkten Fahrzeug aussteigen, als der 32-Jährige mit einem Messer in der Hand auf ihn zukam und mit diesem wild gestikulierte. Der Gelsenkirchener schloss daraufhin wieder seine Fahrzeugtür und alarmierte die Polizei, während sich der 32-Jährige entfernte. Polizeibeamte griffen den 32-Jährigen kurz darauf an der Straße "Im Busche" auf, wo er mit einer Holzlatte in der Hand laut herumschrie. Das bei ihm aufgefundene Messer sowie eine geringe Menge Cannabis wurden sichergestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel zudem positiv aus. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und leitete gegen ihn Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell