POL-GE: 29-Jähriger bedroht Polizeibeamte mit einem Fahrrad

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Sonntagabend, 28. November 2021, sind Polizeibeamte zum Nordring/Ecke Ostring in Buer gerufen worden. Eine Zeugin hatte dort eine männliche Person auf dem Gehweg liegen sehen und die Retter alarmiert. Als die Polizisten gegen Mitternacht am Einsatzort eintrafen, hatte sich die Person zunächst mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung entfernt, konnte aber auf der Linnefantstraße angetroffen werden. Da die Beamten den Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr hatten, baten sie den Mann, sich auszuweisen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Er beleidigte die Beamten, nahm sein Fahrrad in beide Hände und bedrohte sie damit. Gegen die weiteren Aufforderungen, das Rad abzustellen, widersetzte er sich, so dass die Beamten Reizstoff gegen den Mann einsetzen mussten, um ihn zu fixieren zu können. Mitarbeiter des hinzugerufenen Rettungsdienstes versorgten den Mann vor Ort, bevor er zur Gemütsberuhigung in das Gewahrsam gebracht wurde. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Widerstandes und Beleidigung.

