Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt Cannabis-Pflanzen sicher

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Zeugenhinweis haben Beamte der Polizei Gelsenkirchen am Sonntag, 20. Juni 2021, ein Dutzend Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Ein 44 Jahre alter Zeuge hatte gegen 16.30 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem er beim Grünschnitt von der Leiter aus in einer leerstehenden Doppelhaushälfte zwei der Pflanzen durch eine Balkontür erblickt hatte. Vor Ort in der Feldmark trafen die Polizisten auf den 62-jährigen Eigentümer der leerstehenden Doppelhaushälfte. Der Gelsenkirchener stimmte einer Durchsuchung der Räumlichkeiten zu. Insgesamt wurden zwölf Cannabis-Pflanzen durch die Beamten sichergestellt. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.

