Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 52-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 52-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 28. August, auf der Einmündung Ulfkotter Straße Ecke Altendorfer Straße in Scholven schwer verletzt. Der Gladbecker war gegen 5.45 Uhr auf der Ulfkotter Straße in Richtung Dorsten unterwegs. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem Skoda eines 58-Jährigen. Der Autofahrer aus Recklinghausen befand sich auf der Altendorfer Straße und wollte in die Ulfkotter Straße einbiegen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell