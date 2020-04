Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor falschen Mitarbeitern des Mieterschutzvereins

Gelsenkirchen (ots)

In den letzten Wochen wurden bei der Gelsenkirchener Polizei zwei Fälle aktenkundig, in denen falsche Mitarbeiter des Mieterschutzvereins aufgetreten sind. Die Betrüger versuchten offenbar, sich Zutritt zu den Wohnungen ihrer Opfer zu verschaffen. An der Wohnungstür zeigten sie einen grünen Ausweis vor und behaupteten, vom Mieterschutzverein zu sein. Erfolg hatten die Täter in beiden Fällen nicht. Damit das so bleibt, rät die Polizei, keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Generell suchen Mitarbeiter des Gelsenkirchener Mietervereins ihre Mitglieder niemals persönlich am Wohnort auf. Eine Kontaktaufnahme erfolgt ausschließlich per Post oder telefonisch, Beratungstermine finden in den beiden Geschäftsstellen Buer und City statt. Außerdem gibt es gar keine Mitarbeiterausweise. Grundsätzlich sollte man Fremde immer draußen warten lassen und telefonisch nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. Im Notfall und wenn man glaubt, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, sollte man die Polizei über 110 anrufen.

