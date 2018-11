POL-GE: Verunfalltes Kind aus Gelsenkirchen- Erle aufgefunden

Gelsenkirchen (ots) - Das am gestrigen Tage in der Schweidnitzer Straße verunfallte Kind wurde heute identifiziert. Das Mädchen war von einem Pkw angefahren worden. Noch bevor man sich um die Kleine kümmern konnte, war sie von der Unfallstelle weggelaufen. Heute meldete sich die Leiterin einer Erler Flüchtlingsunterkunft aufgrund der Pressemitteilungen. Sie hatte herausgefunden, dass ein 8jähriges Mädchen, das in der Unterkunft lebt, an dem Unfall beteiligt war. Die junge Dame ist wohlauf. Sie wurde bei dem Unfall nur leichtverletzt. Der Fahndungsaufruf an die Bevölkerung hat sich somit erledigt.

