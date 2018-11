POL-GE: Reifendieb festgenommen

Gelsenkirchen (ots) - In der Nacht zu Samstag versuchte ein 42-jähriger Georgier in Gelsenkirchen- Bülse, Reifen von einem Pkw zu entwenden. Als er sich von Zeugen gestört fühlte, flüchtete er mit seinem eigenen Pkw vom Tatort. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte er in Gelsenkirchen- Resse festgenommen werden. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, verblieb er im Gewahrsam. Eine Anzeige wegen versuchtem Diebstahl von Kfz- Teilen wurde erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

Hartmann, EPHK

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell