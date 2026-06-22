Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mit 120 durch die Innenstadt: Polizei stellt betrunkenen Autofahrer

Krefeld (ots)

Zeitweise fuhr er mit rund 120 Kilometern pro Stunde durch die Innenstadt: Am Samstag (20. Juni 2026) bemerkte ein Polizist, der gerade auf dem Weg zur Arbeit war, gegen 8 Uhr den auffallend schnell und in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf dem Oranierring und nahm die Verfolgung auf. Die Fahrt ging über St. Töniser Straße, Gutenbergstraße, Frankenring, Jägerstraße, Roßstraße und Sankt-Anton-Straße. Den Spielstraßenbereich auf der Jägerstraße soll der Fahrer nach ersten Erkenntnissen mit 60 Kilometern pro Stunde durchfahren haben.

Auf der Hubertusstraße blieb der Pkw schließlich stehen. Dort wurde der 19-jährige Fahrer von weiteren hinzugerufenen Polizeibeamten einem Alkoholvortest unterzogen, der einen Wert von zwei Promille ergab. Der Mann aus Krefeld war mit dem Audi A4 eines Verwandten unterwegs gewesen. Neben ihm saßen noch zwei weitere Personen im Auto.

Zur Blutentnahme wurde der Fahrer mit zur Wache genommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, der Führerschein beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Alleinrennens und wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

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