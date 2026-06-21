POL-KR: Nach Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte: Verdächtiger erliegt Verletzungen | Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Gelsenkirchen

Krefeld (ots) - An der Kreuzung von Parkstraße und Friedensstraße ist ein zehnjähriges Kind schwer verletzt worden. Am Freitag (19. Juni 2026) stand der Junge mit seinem Fahrrad gegen 11:15 Uhr auf der Parkstraße an einer roten Ampel, um die Friedensstraße geradeaus zu überqueren. Als die Ampel auf grün sprang, fuhr er los. Gleichzeitig wollte der Fahrer eines Lkw, der in gleicher Fahrtrichtung links neben dem ...

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