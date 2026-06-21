POL-KR: Nach Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte: Verdächtiger erliegt Verletzungen | Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Gelsenkirchen
Krefeld (ots)
Bei einem Polizeieinsatz ist am Abend des Samstags (20. Juni 2026) ein 41-jähriger Krefelder schwer verletzt worden und kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen übernommen. Deren Pressemitteilung finden Sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6298461
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