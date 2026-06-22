Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 42-jähriger fährt unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss ohne Fahrerlaubnis

Krefeld (ots)

Am Freitagabend (19. Juni 2026) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Krefeld und teilte mit, dass ein Fahrzeug vor ihm in Schlangenlinien fahre und mehrfach auf der Autobahn mit der Leitplanke kollidiert sei. Ein Streifenteam konnte den 42-jährigen Fahrer dann am Mühlenberg anhalten. Der Duisburger stand klar erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol und diversen Betäubungsmitteln, was sich auch durch die Vortests bestätigte. Darüber hinaus war er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrer wurde anschließend zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache gebracht und sein Auto sowie sein Handy wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter dem Einfluss berauschender Mittel und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zeugen, denen der silberfarbene Mercedes im Bereich der A57 rund um Krefeld gegen 19 Uhr aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (175)

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