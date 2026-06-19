Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Junger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

An der Kreuzung von Parkstraße und Friedensstraße ist ein zehnjähriges Kind schwer verletzt worden. Am Freitag (19. Juni 2026) stand der Junge mit seinem Fahrrad gegen 11:15 Uhr auf der Parkstraße an einer roten Ampel, um die Friedensstraße geradeaus zu überqueren. Als die Ampel auf grün sprang, fuhr er los. Gleichzeitig wollte der Fahrer eines Lkw, der in gleicher Fahrtrichtung links neben dem Jungen anfuhr, nach rechts in die Friedensstraße einbiegen. Dabei stießen beide zusammen, und der Junge geriet unter den Lkw.

Der Zehnjährige aus Krefeld kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der 40-jährige Lkw-Fahrer wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt. Derzeit ist die Kreuzung gesperrt.

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