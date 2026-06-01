Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrer touchiert 44-Jährige und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Eine 44-jährige Autofahrerin parkte ihren Pkw am Freitag (29. Mai 2026) um 10:19 Uhr auf dem Ostwall in Höhe der Hausnummer 23. Als sie die Fahrertür ihres schwarzen Mercedes öffnete und aus dem Auto stieg, wurde sie von einem Fahrradfahrer angefahren. Die Frau aus Tönisvorst stürzte und verletzte sich. Der Fahrradfahrer flüchtete ohne anzuhalten weiter in Richtung Nordwall. Er hatte kurze, hellbraune Haare und trug dunkle Kleidung. Insgesamt hatte er ein ungepflegtes Aussehen und ein ramponiertes Fahrrad. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 in Verbindung zu setzen.

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