PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrer touchiert 44-Jährige und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Eine 44-jährige Autofahrerin parkte ihren Pkw am Freitag (29. Mai 2026) um 10:19 Uhr auf dem Ostwall in Höhe der Hausnummer 23. Als sie die Fahrertür ihres schwarzen Mercedes öffnete und aus dem Auto stieg, wurde sie von einem Fahrradfahrer angefahren. Die Frau aus Tönisvorst stürzte und verletzte sich. Der Fahrradfahrer flüchtete ohne anzuhalten weiter in Richtung Nordwall. Er hatte kurze, hellbraune Haare und trug dunkle Kleidung. Insgesamt hatte er ein ungepflegtes Aussehen und ein ramponiertes Fahrrad. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 in Verbindung zu setzen.

(159)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 14:09

    POL-KR: Pkw touchiert 15-jährigen E-Scooter-Fahrer - Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Am Freitag (29. Mai 2026) war ein 15-jähriger Krefelder gegen 8:30 Uhr auf seinem E-Scooter auf dem Südwall / Westwall / Südstraße unterwegs, als er von einem Pkw touchiert wurde, der ihn von hinten überholte. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Nach dem Sturz half ihm ein unbeteiligter Passant, der sich kurze Zeit später von der Unfallstelle entfernte. Der Autofahrer stieg nur kurz aus ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 12:39

    POL-KR: Zwei Alleinrennen: Polizei stoppt Raser

    Krefeld (ots) - Gleich zweimal stoppte die Polizei am Samstag (30. Mai 2026) Raser in Krefeld. Beiden wird ein verbotenes "Alleinrennen" vorgeworfen: Damit sind Autofahrer gemeint, die zwar alleine unterwegs sind, sich dabei aber so verhalten, als würden sie sich an einem Autorennen gegen andere Teilnehmer beteiligen. Für solche Fahrer, die mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob fahrlässig und rücksichtslos ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 09:20

    POL-KR: Räuberischer Diebstahl: Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

    Krefeld (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei nach zwei Verdächtigen, die am 16. Juli 2025 in einem Drogeriemarkt auf der Hochstraße Waren im dreistelligen Wert gestohlen haben. Die Frau und der Mann hatten verschiedene Kosmetikprodukte aus den Regalen genommen und in der präparierten Kleidung der Frau versteckt. Danach waren die beiden vor einem Mitarbeiter des Geschäfts geflüchtet; ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren