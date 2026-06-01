Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Pkw touchiert 15-jährigen E-Scooter-Fahrer - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (29. Mai 2026) war ein 15-jähriger Krefelder gegen 8:30 Uhr auf seinem E-Scooter auf dem Südwall / Westwall / Südstraße unterwegs, als er von einem Pkw touchiert wurde, der ihn von hinten überholte. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Nach dem Sturz half ihm ein unbeteiligter Passant, der sich kurze Zeit später von der Unfallstelle entfernte. Der Autofahrer stieg nur kurz aus seinem Auto und erkundigte sich, ob es dem Jungen gutgehe. Danach stieg er in seinen Pkw und verließ die Unfallstelle, ohne die Polizei zu rufen. Der 15-Jährige beschrieb den Mann als circa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er trug dunkle kurze Haare und ein schwarzes T-Shirt. Der Mann war in einem schwarzen kleinen Transporter (ähnlich einem Caddy) unterwegs, der im hinteren Bereich keine Fenster hatte. Ein rotes Logo war seitlich an dem Pkw angebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151-6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (158)

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