Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld | Dießem/Lehmheide: Trickbande wollte 110.000 Euro teures Auto ergaunern - die Kripo hat sie bereits erwartet

Krefeld (ots)

Als fünf Betrüger bei einem Autohaus an der Gladbacher Straße einen Audi Q8 in ihren Besitz bringen wollen, schlug die Kriminalpolizei zu.

Die Beamten hatten Hinweise, dass am Freitag (29. Januar 2021) eine Bande versuchen würde, bei dem Autohaus ein Auto scheinbar für drei Wochen auszuleihen - um es in Wahrheit zu entwenden und möglicherweise mit gefälschten Papieren weiterzuverkaufen. Als am Nachmittag eine Frau und ein Mann das Autohaus betraten und gefälschte Ausweise und Führerscheine vorlegten, hatte die Polizei sie bereits erwartet. Die 25-jährige Frau und ihr 30-jähriger Begleiter wurden festgenommen.

Die Beamten konnten außerdem drei Männer ergreifen, die in einem Auto in der Nähe gewartet hatten und zu dem Duo gehörten. Alle fünf Festgenommenen kommen aus dem südosteuropäischen Raum, haben aber feste Wohnsitze in Deutschland. Sie sind teilweise polizeibekannt. Nach der Vernehmung wurden sie entlassen, die Ermittlungen dauern an. Alle fünf erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs. (47)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell