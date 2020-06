Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Festnahme nach Einbruch in Ladenlokal

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (3. Juni 2020) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der zuvor in ein Ladenlokal am Südwall eingebrochen war.

Gegen 1:10 Uhr hörten mehrere Anwohner einen lauten Knall. Sie beobachteten einen Mann, der in die Auslage des Geschäftes griff und mitsamt der Beute über die Mittelstraße in Richtung Dreikönigenstraße flüchtete. Er hatte offenbar die Schaufensterscheibe mit einem Nothammer einschlagen. Die Anwohner informierten die Polizei.

Beamte trafen den Einbrecher auf der Lewerentzstraße an und nahmen ihn vorläufig fest.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Deutschen, der bereits polizeilich bekannt ist. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde er zwischenzeitlich wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (259)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell