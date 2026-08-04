Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Hilfsbereite Seniorin wird Goldkette geraubt

Duisburg (ots)

Eine 80-jährige Duisburgerin ist am Montagnachmittag (3. August, gegen 14:30 Uhr) auf der Fischerstraße/Ecke Eschenstraße Opfer eines Kettenraubes geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt neben der Seniorin ein mit zwei Männern besetzter Audi. Der Beifahrer stieg aus und fragte die 80-Jährige nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Nachdem die Frau ihm den Weg erklärt hatte, wollte sich der Unbekannte vermeintlich für ihre Hilfe bedanken und versuchte, ihr eine augenscheinlich billige "Goldkette" umzulegen. Als sich die Duisburgerin dagegen wehrte, griff der Mann nach ihrer eigenen Halskette und riss sie ihr vom Hals.

Anschließend stieg der Täter wieder in den Audi. Das Fahrzeug flüchtete in Richtung Michaelsplatz. Die 80-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen am Hals, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst.

Eine Zeugin machte ein Foto des flüchtenden Fahrzeugs mit französischem Kennzeichen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Zeugin beschreibt den Mann wie folgt: unter 1,70 Meter groß, über 40 Jahre alt, korpulentere Statur, Schnurrbart und Kinnbart, braune, kurz rasierte Haare, sonnengebräunte Haut, blau-schwarzes T-Shirt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die nähere Angaben zu dem Mann machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

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