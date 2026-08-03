Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Fahndungserfolg - Kriminalpolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei hat seit dem 27. Juli die Ermittlungen unter anderem wegen einer versuchten Brandstiftung an einem Geschäft auf der Wanheimer Straße aufgenommen und bereits einen Tatverdächtigen festgenommen.

Was geschehen ist:

Ein Duisburger Geschäftsinhaber (34) schloss sein Geschäft für die Dauer seines Urlaubs, als er von einem Familienmitglied einen Anruf erhielt, dass die Videoüberwachungskamera etwas Auffälliges aufgezeichnet hatte.

Die Videoauswertung hat ergeben, dass sich in der Nacht zu vergangenem Montag (27. Juli, 02:20 Uhr) drei Tatverdächtige vor dem Geschäft aufhielten. Das Trio goss gegen 04:30 Uhr mehrfach eine Flüssigkeit über die heruntergelassenen Jalousien und versuchte, mit einem brennbaren Gegenstand die Rollläden in Brand zu setzen. Es kam jedoch nicht zu einer Brandentstehung, und das Trio ergriff die Flucht mit einem Fahrzeug.

Während die Ermittlungen der Kriminalpolizei andauerten, erblickten zivile Einsatzkräfte am Freitagabend (31. Juli) ein rotes Fahrzeug am Hamborner Altmarkt, welches nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Fluchtfahrzeug von der Wanheimer Straße im Zusammenhang stehen könnte. Weil die Person hinter dem Steuer zudem auf die Personenbeschreibung aus der Videoauswertung passte und der Verdacht bestand, dass es sich um einen der mutmaßlichen Tatverdächtigen handeln könnte, kontrollierten die Beamten den 28-Jährigen.

Nach ersten Überprüfungen ließ sich der Verdacht erhärten, dass ein Zusammenhang zur Tat vom 27. Juli besteht - somit nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ eine Richterin am Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl u. a. wegen versuchter Brandstiftung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, der Motivlage und zu den Mittätern dauern derzeit weiterhin an.

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