Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Widerstand - 49-Jähriger in Gewahrsam genommen

Duisburg (ots)

Am späten Montagabend (3. August, 23 Uhr) wurden Polizeikräfte in eine Wohnung an der Maxstraße gerufen. Vor Ort trafen sie auf einen alkoholisierten 49-Jährigen, der sich den Einsatzkräften gegenüber aggressiv verhielt. Die Polizeibeamten fixierten den Mann und nahmen ihn zur Beruhigung seines Gemütszustandes in Gewahrsam. Dort entnahm ihm ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe. Bei dem Widerstand wurde niemand verletzt. Den 49-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell