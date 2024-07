Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Flucht vor Polizei endet in Unfall

Duisburg (ots)

Am Freitag (26. Juli) entzog sich in den frühen Morgenstunden ein Autofahrer einer Polizeikontrolle. Trotz mehrfacher Aufforderung, sein Fahrzeug zu stoppen, fuhr der Tatverdächtige weiter. Seine Fahrt endete jäh, als er mit überhöhter Geschwindigkeit in ein Gebüsch fuhr. Obwohl der 33-jährige Mann noch versuchte, zu Fuß zu flüchten, konnten die Beamten ihn nach kurzer Zeit in Gewahrsam nehmen.

Dabei nahmen sie einen starken Geruch von Alkohol wahr. Ein anschließender Drogentest wies zusätzlich Betäubungsmittel nach. Das beschädigte Fahrzeug des 33-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinander setzen.

