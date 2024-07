POL-DU: Dellviertel: Mann onaniert am Bahnhofsvorplatz

Duisburg/Soest (ots) - Die Polizei sucht öffentlich mit Fotos nach einer Frau und zwei Männern. Was war geschehen: Bereits am 9. Dezember 2023 um 11:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einer 80-jährigen Seniorin beim Bezahlen in einem Supermarkt auf der Unnaer Straße in Werl (Kreis Soest) die EC-Karte. Als die Dame ihre Kontobewegungen überprüfte, fiel ...

mehr