Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wissen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, den 06.01.2024 bis Sonntag, den 11.02.2024 über einen Kellerfensterschacht in ein Einfamilienhaus in Nisterbrück ein, nachdem zunächst versucht wurde, die Haustüre aufzuhebeln. Im Kellergeschoss wurde eine Türe aufgebrochen. Das Haus wurde an verschiedenen Stellen durchwühlt. Entwendet wurden u.a. Vasen, Uhren, ein Tier aus Messing. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

