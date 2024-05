Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Raub gefasst

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (15. Mai) gegen 21 Uhr soll sich ein 34-Jähriger mit zwei Männern im Alter von 21 Jahren auf der Straße "Am alten Viehhof" getroffen haben. Grund hierfür soll ein Handyverkauf über eine Internetplattform gewesen sein. Das Duo soll den 34-Jährigen schon erwartet haben, denn als dieser aus seinem Fahrzeug ausstieg, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Hierbei sei der Geschädigte unter anderem mit einem Schlagwerkzeug attackiert worden. Währenddessen sollen die mutmaßlichen Räuber versucht haben, dem Geschädigten den vereinbarten Kaufpreis von 1.100 Euro zu entwenden. Als der 34-Jährige um Hilfe rief, eilten aufmerksam gewordene Zeugen den 21-Jährigen nach, stellten diese und übergaben sie den zwischenzeitig gerufenen Polizeibeamten. Bei der Durchsuchung eines Tatverdächtigen konnte sogar eine kleine Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Es folgten zwei Festnahmen und die Sicherstellung der Gegenstände. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Duo wird am heutigen Tag (16. Mai), auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg, einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell