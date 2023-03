Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Gartenlaube abgebrannt - Brandstifter gesehen?

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die mutmaßliche Brandstifter am Dienstagvormittag (14. März) gegen 10:50 Uhr an der Fürst-Pückler-Straße gesehen haben. Eine Frau hatte die Rettungskräfte alarmiert, weil eine Gartenlaube am Botanischen Garten lichterloh in Flammen stand. Sie erinnerte sich, zuvor zwei verdächtige Jugendliche gesehen zu haben. Beide sollen 13 bis 15 Jahre alt sein und dunkle Strickmützen getragen haben. Einer war komplett dunkel gekleidet. Der andere hatte einen hellen Anorak an und einen dunklen Rucksack dabei. Weitere Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell