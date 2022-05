Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Auf frischer Tat erwischt - Mutmaßlicher Whisky-Dieb muss in U-Haft

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv (30) hat am Dienstagabend (3. Mai, 18:50 Uhr) einen mutmaßlichen Supermarkt-Dieb (36) auf der Straße "Auf der Höhe" gefasst. Der 30-Jährige beobachtete, wie der Mann die Sicherungen von zwei Wodka- und acht Whiskyflaschen entfernte und die Ware (Gesamtwert etwa 270 Euro) in seinem Rucksack verstaute. Er hielt den 36-Jährigen in seinem Büro fest und alarmierte die Polizei. Von dort aus ging es für den Tatverdächtigen ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er am Mittwochvormittag einem Haftrichter vorgeführt. Der vermeintliche Dieb sitzt nun in Untersuchungshaft.

