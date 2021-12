Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: 57-Jähriger nach Unfall weiter auf Intensivstation - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am späten Freitagabend (26. November, gegen 23:45 Uhr) fanden Passanten einen 57-Jährigen schwer verletzt auf der Sittardsberger Allee in Höhe des Fußgängerüberweges Bregenzer Straße (an dem dortigen Autohaus). Der Mann kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus und liegt seitdem auf der Intensivstation (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5085531 ).

Das Verkehrskommissariat 22 der Duisburger Polizei hat die Unfallstelle unter die Lupe genommen, Videoaufzeichnungen ausgewertet und Zeugen vernommen. Mittlerweile ist klar, dass er angefahren wurde - das konkrete Unfallgeschehen ist jedoch noch unbekannt.

Die Polizei appelliert nochmals an alle Passanten, die sich um die Unfallzeit im Nahbereich der Kreuzung aufhielten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden. Ebenso sollen sich Zeugen melden, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacherfahrzeug geben können.

