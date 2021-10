Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Vorfahrtunfall ohne Licht

Duisburg (ots)

Eine Ford-Fahrerin wollte am Dienstagabend (26. Oktober, 20:15 Uhr) von der Schmorellstraße nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Die 19-Jährige hielt zunächst an, ließ andere Autofahrer passieren. Als sie der Meinung war, die Straße sei frei, fuhr sie los. Offensichtlich übersah sie einen Seat-Fahrer (53), der laut Zeugenangaben ohne Licht unterwegs war. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Sie wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Frau im Ford und der 53-jährige Seat-Fahrer verletzten sich. Mit einem Rettungswagen ging es für beide zur Behandlung in Krankenhäuser.

