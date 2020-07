Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Auto gerät durch technischen Defekt in Brand

Duisburg (ots)

Das Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei hat die Ursache des Tiefgaragenbrandes am König-Heinrich-Platz vom Mittwochnachmittag (29. Juli, 15:45 Uhr) gefunden. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus: Im Motorraum eines Mercedes hat es einen Kurzschluss gegeben. Durch die dabei entstandene Energie bewegte sich der Wagen und stieß gegen zwei geparkte Autos in der Nähe. Die Löscharbeiten der Duisburger Feuerwehr führten in den Nachmittagsstunden zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Landfermannstraße.

