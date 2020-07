Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Betrunken Unfall verursacht und Zeugen angegriffen

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (11. Juli, 18 Uhr) setzte ein 31 Jahre alter Mann sein Auto gegen einen Metallzaun am Parkplatz einer Kleingartenanlage an der Möhlenkampstraße. Ein Zeuge (40) bemerkte, dass der Autofahrer offenbar berauscht war und sprach ihn an. Der 31-Jährige wehrte aber ab, parkte sein Auto auf dem Parkplatz und ging davon. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Die Beamten trafen den Unfallfahrer in der Nähe an und stellten fest, dass er gar keine gültige Fahrerlaubnis hat. Sie nahmen den Betrunkenen zur Sachverhaltsklärung und für eine Blutprobe mit zur Wache.

Etwa eine Stunde später kehrte der Mann zur Kleingartenanlage zurück und griff den 40-jährigen Zeugen sowie einen weiteren Mann (52) an: Er war sauer, dass der 40-Jährige ihn verpfiffen hatte. Er riss den beiden Männern abwechselnd an den Armen und schrie sie an, sodass sie wieder die Polizei verständigten.

Die Beamten rückten ein zweites Mal aus. Weil sich der 31-Jährige nicht beruhigen ließ, legten ihm die Beamten Handfesseln an und führten ihn zum Streifenwagen. Er sperrte sich gegen die Maßnahme, indem er sich zu Boden warf und die Polizisten bedrohte. Das nutzte ihm aber nichts: Er kam zur Gemütsberuhigung ins Gewahrsam.

Der 31-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Widerstandes und der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell