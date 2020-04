Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei kontrolliert den Verkehr

Mehrere Gurtmuffel und Handyverstöße stellte die Polizei am Donnerstag in Biberach fest.

Ulm (ots)

Zwischen 15.30 und 18 Uhr kontrollierte die Polizei den Verkehr in der Memminger Straße. Während der nachmittaglichen Kontrolle ertappten die Beamten sieben Autofahrer die ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Drei weitere Autofahrer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Sie müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Wer als Fahrzeugführer ein Handy benutzt muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen.Die Polizei appelliert dringend an die Fahrer das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.runtervomgas.de.

+++++++ 0673283

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell