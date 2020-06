Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Seniorin auf Friedhof ausgeraubt

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag (28. Juni, gegen 17:30 Uhr) auf dem Waldfriedhof an der Düsseldorfer Straße eine Seniorin ausgeraubt. Im Vorbeilaufen riss er der 79-Jährigen die Handtasche von der Schulter und rannte davon. Die 50 Jahre alte Tochter der Seniorin stand während des Raubes einige Meter abseits. Sie versuchte zunächst noch den Täter zu verfolgen, aber er war zu schnell. Die Polizei sucht jetzt nach dem Verdächtigen. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und eine sportliche Figur haben. Seine dunklen Haare seien an den Seiten kurz geschnitten und hinten etwas länger gewesen, berichteten die Frauen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0203/2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

