Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei hat am Freitagmorgen (26. Juni) auf der Wanheimerstraße den Verkehr kontrolliert. Insgesamt waren 23 Autofahrer zu schnell unterwegs. Acht von ihnen kommen mit einem Verwarngeld davon. Die Beamten schrieben 15 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Neun von ihnen müssen, weil sie zu schnell gefahren sind, vier Wochen den Wagen stehen lassen. Außerdem ahndeten die Polizisten zwei Handy- und neun Gurtverstöße. Unter ihnen war ein Mann in einem weißen Anzug. Er gab an, dass er unterwegs zu seiner standesamtlichen Trauung sei und befürchte, seinen Anzug mit dem Gurt schmutzig zu machen. Deswegen habe er auf den Gurt verzichtet. Die Polizisten belehrten den Mann, der schließlich angeschnallt in den Hafen der Ehe fuhr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell