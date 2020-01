Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Giftköder ausgelegt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Neujahrstag (1. Januar, 13 Uhr) ist eine 26-Jährige mit ihrem Hund durch den Landschaftspark Duisburg-Nord spaziert. Der Hund erschnüffelte eine Mettwurst, in der eine Rasierklinge versteckt war, fraß die Wurst glücklicherweise aber nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Landschaftspark beobachtet haben. Diese wenden sich unter der Rufnummer 0203 280-0 an die Polizei Duisburg (Kriminalkommissariat 32).

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell