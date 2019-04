Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg: Wer hat Alexandra K. gesehen?

Wer hat die 45 Jahre alte Alexandra K. gesehen? Die psychisch erkrankte Frau verließ ohne Geld und Papiere am Montagabend (22. April, 21:30 Uhr) ihre Wohnung in Obermeiderich und kehrte nicht zurück. Sie ist sehr menschenscheu, daher kann es durchaus sein, dass sie sich an einem abgelegenen Ort versteckt hält. Alexandra K. ist 1,65 Meter groß, circa 70 Kilogramm schwer, hat mittelbraune, lange, lockige Haare und unter dem rechten Auge eine sichtbare blaue Ader. Wahrscheinlich trägt sie eine dunkelblaue Jeanshose, grau-rote Turnschuhe und eine Outdoorjacke in der Farbe khaki. Hinweise nimmt das KK 12 unter 0203 280-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

