Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Jugendliche gehen mit Staubsaugerrohr aufeinander los

Duisburg (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher soll am Montag (22. April, gegen 20 Uhr) in einer Grünanlage an der Warbruckstraße zwei Mädchen und zwei Jungen im Alter von 11 bis 16 mit einem Staubsaugerrohr angegriffen haben. Die vier hatten Rötungen an den Armen, sowie Schürfwunden am Hals. Worum es bei dem Streit ging und wer die Kontrahenten sind, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. (JG)

