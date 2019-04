Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Gestohlene BMW in Frankreich geortet - Wo ist der Porsche?

Duisburg (ots)

Zwei über das Osterwochenende in Duisburg gestohlene BMW sind in Frankreich mit GPS geortet und von dortigen Polizei sichergestellt wurden - doch von einem ebenfalls entwendeten Porsche Panamera fehlt jede Spur. Am Sonntag (21. April) hatten sich zwei Geschädigte bei der Polizei gemeldet, weil Unbekannte in der Zeit von 00:30 Uhr bis 9 Uhr einen grauen Porsche Panamera und einen BMW X6 von der Orionstraße entwendet haben. Montagfrüh (22. April) schlugen Diebe erneut zu: sie stahlen einen BMW X5, der auf der Johannes-Kepler-Straße geparkt war. Gemeinsam mit dem LKA und dem BKA konnten Polizisten beide BMW mittels GPS Signal in Frankreich orten. Die französischen Kollegen stellten beide Wagen sicher. Die Kripo sucht Zeugen für alle drei Autodiebstähle. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu den Tatzeiten oder auch schon Tage vorher im Bereich der Tatorte gesehen? Wer kann etwas über den Verbleib des grauen Porsche Panamera mit Duisburger (DU) Kennzeichen sagen? Hinweise nimmt das KK 34 unter 0203 280-0 entgegen.

