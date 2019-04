Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet

Duisburg (ots)

Am Samstag (20. April) wurde gegen 19.05 Uhr eine Radfahrerin von einem Pkw erfasst und verletzt. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die 40-jährige Duisburgerin war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Bürgermeister-Pütz-Straße in Richtung Ruhrort unterwegs. Als sie bei Grünlicht die Auffahrt zur Autobahn 59 überquerte, bog ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, der ebenfalls die Bürgermeister-Pütz-Straße in gleicher Richtung befuhr, nach rechts in die Autobahnauffahrt ein, ohne auf die Radfahrerin zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Sie erlitt hierbei Schürfwunden und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten, weiter auf die Autobahn in Richtung Dinslaken. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Kombi handeln. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203-2800 in Verbindung zu setzen.

