Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Einbrecher sperren Zeugen ein

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Montag (11. März, 1:30 Uhr) haben zwei Unbekannte in ein Wettbüro auf der Singstraße eingebrochen. Einer der beiden Täter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen. Das Duo hatte zuvor zwei Zeugen vorsichtshalber in der Sportbar, die sich direkt daneben befindet, unbemerkt eingeschlossen. Als diese den lauten Knall hörten und bemerkten, dass sie eingeschlossen sind, riefen sie die Polizei. Die herbeigeeilten Beamten konnten die Zeugen schnell befreien. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflohen. Die Kripo (KK 14) bittet nun um Hinweise: Zeugen, die die Diebe beobachtet haben oder Angaben machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 280-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell