Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Handyräuber gestellt

Duisburg (ots)

Am Sonntag (10. März) raubten zwei zunächst Unbekannte um 21:38 Uhr einem 18-Jährigen sein Mobiltelefon. Der Beraubte gab gegenüber den verständigten Polizisten an, dass er von zwei jungen Männern auf der Straße Am Markt gefragt wurde, ob sie sein Handy benutzen könnten. Als er sich weigerte, hielt ihn einer fest, während der zweite aus der Jackentasche ein blaues Handy stahl. Die anschließende polizeiliche Fahndung war erfolgreich: Aufgrund der Beschreibung der beiden Flüchtigen konnte ein Streifenwagen zwei Tatverdächtige (19, 22) im Kreuzungsbereich der Kruppstraße - Windmühlenstraße stellen. Der 19-Jährige hatte neben dem geraubten Handy auch mehrere Tütchen Marihuana dabei. Die Polizisten stellten alles sicher und leiteten gegen das Duo ein Strafverfahren wegen Raubes und Besitzes von Betäubungsmitteln ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell