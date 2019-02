Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei ist an den närrischen Tagen gut aufgestellt

Duisburg (ots)

Ob am Freitag (1. März) beim Fußballspiel MSV gegen Magdeburg oder an den närrischen Tagen: Die Polizei Duisburg ist gut vorbereitet und mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Auch die Bereitschaftspolizei wird vor Ort unterstützen. Zusammen sind sie im Dienst, begleiten unter anderem die Karnevalsumzüge und kümmern sich beim Fußballspiel der Zebras um einen möglichst störungsfreien Ablauf.

Wer in den kommenden Tagen in Duisburg unterwegs ist, sollte eine Portion Rücksicht im Gepäck haben. Ob an den jecken Tagen oder beim Fußball: Hier kommen viele unterschiedliche und zum Teil verkleidete Menschen zusammen. Dabei kann es an einigen Stellen in der Stadt eng werden. Bewahren Sie Ruhe, falls es voll wird oder es auf den Straßen Duisburgs länger dauert. Und: Wer mitfeiern und ein Glas trinken möchte, sollte den Wagen besser stehen lassen, Bus und Bahn nutzen oder ein Taxi bestellen. Wer angetrunken fährt, gefährdet sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei wird an den kommenden Tagen wieder verstärkt kontrollieren.

