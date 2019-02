Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Lauben brannten

Duisburg (ots)

Gestern Abend (25. Februar, 18:44 Uhr) hat es in einem Schrebergarten an der Overbruckstraße aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Die Flammen beschädigten die Laube und den Taubenverschlag eines 82 Jahre alten Mannes und griffen auch auf die Nachbarlaube über. Etwa 40 Tauben sind durch den Brand gestorben. Niemand wurde darüber hinaus verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Das zuständige KK 11 bittet um Hinweise: Wer zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet hat, meldet sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203 280-0.

